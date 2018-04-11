РФС изменил время начала полуфинала Кубка России «Спартак» — «Тосно»

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу РФС.

Встреча состоится 18 апреля в Москве на «Открытие Арене» начнётся в 18:30 мск. Согласно предшествующей информации, арбитр должен был дать стартовый свисток в 20:45 мск.

В этот же день в столице пройдут две игры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) ЦСКА — «Амкар» и «Локомотив» — «Ахмат».

Ранее сообщалось, что в РФС назвали окончательную дату проведения матча Кубка России «Спартак» — «Тосно».