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РФС изменил время начала полуфинала Кубка России «Спартак» — «Тосно»
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РФС изменил время начала полуфинала Кубка России «Спартак» — «Тосно» 

RT на русском 38 минут назад
Российский футбольный союз (РФС) изменил время начала полуфинального матча Кубка России между «Спартаком» и «Тосно».
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу РФС.
Встреча состоится 18 апреля в Москве на «Открытие Арене» начнётся в 18:30 мск. Согласно предшествующей информации, арбитр должен был дать стартовый свисток в 20:45 мск.
В этот же день в столице пройдут две игры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) ЦСКА — «Амкар» и «Локомотив» — «Ахмат».
Ранее сообщалось, что в РФС назвали окончательную дату проведения матча Кубка России «Спартак» — «Тосно».
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