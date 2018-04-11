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Александр Пашков: Кандидатура Ильи Воробьева для СКА лежала на поверхности
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Александр Пашков: Кандидатура Ильи Воробьева для СКА лежала на поверхности 

Советский спорт 33 минуты назад
— В этой ситуации меня прежде всего удивляет отсутствие официальных комментариев, из чего делаю вывод, что идут какие-то внутренние переговоры, которые могут привести к любым результатам. И к любым кадровым решениям. Если говорить о кандидатуре Ильи Воробьева, то она лежала на поверхности. Воробьев-младший входит в штаб Знарка, многое видел в сборной, причем в последнее время не с лавочки, а с трибуны, что-то намотал на ус. Наконец в системе хоккея Санкт-Петербурга работает его отец Петр Ильич. Так что базовая поддержка у Воробьева-младшего отличная, а решение о его назначении не выглядит спорным, — сказал Пашков.
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