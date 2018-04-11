«Звезды продолжат приезжать и получать бешеные бабки».

Два известных футбольных агента Алексей Сафонов Дмитрий Селюк в похожем ключе высказались о возможных последствиях для РФПЛ резкого обвала курса рубля.

— Падение рубля почти не скажется на российском футбольном рынке. Игрокам хорошего уровня как платили, так и будут платить. Вот несколько лет назад был кризис, а сейчас — так, ерунда. В РФПЛ есть первая пятерка клубов, которые могут позволить себе дорогие покупки. А есть условный «Амкар», рассчитывающий на арендованных футболистов. Вот если ФИФА отменит институт аренды, тогда многое поменяется. А падение курса не такой уж важный фактор.

— Зарплаты игроков РФПЛ в основной массе привязаны к евро? — Во второй восьмерке никакой привязки ни у кого нет. В «Зените», «Локомотиве», «Спартаке» игроки тоже получают зарплату в рублях, но сумма договора там в евро. Вот в ЦСКА, насколько я знаю, такого нет. В других командах — по-разному.

— Получается, больше всего из-за курсовой разницы пострадает «Зенит»? — Да. Представьте, у вас есть бюджет, вы его планируете. Допустим, это 300 миллионов рублей на сезон. Ведущий игрок получает 100 тысяч евро в месяц, и вдруг курс подскочил на 5 рублей или 10. Представляете, что происходит? Это форс-мажорная ситуация. Нужно как-то покрывать разницу.

— Ждем оттока из России иностранных звезд? — Да почему же?! Наоборот, будут еще приезжать. И им так же будут платить бешеные бабки. В Россию едут тупо зарабатывать — и все. Нужно называть вещи своими именами. Никого наш чемпионат в спортивном смысле не интересует.

Если говорить о легионерах средней руки, то с ними сразу оговаривают нюансы. Но даже с учетом корректировки в РФПЛ они заработают больше, чем в Европе.

СЕЛЮК: ТАКИХ, КАК ПРОМЕС ИЛИ МУСА, В ЕВРОПЕ ПРУД ПРУДИ

— Рубль упал процентов на десять. Но в РФПЛ зарабатывают такие деньги, что даже 20-процентное ослабление курса не приведет к большим потерям. Игроки у нас очень сильно переоценены. Это пенсионерам, бюджетникам сейчас придется затянуть пояса. А футболистов чего жалеть?

— А как насчет клубов? — И по ним ситуация не сильно ударит. Большие клубы платят по законодательству зарплаты в рублях. Но с кем-то из игроков договорятся о небольшом снижении в валютном эквиваленте. Понимаете, 70 процентов легионеров РФПЛ и близко не соответствуют размеру своих контрактов. Могут получать миллион, а реально стоить 10 тысяч. Я утрирую, конечно. Но разрыв колоссальный.

— Дорогостоящие легионеры могут потянуться из России? — Наоборот, будет приток. Хотя… Покажите мне реальных звезд в российском футболе? Возьмите, к примеру, Сейду Думбия: вот он ушел из нашего чемпионата, и за границей его не видно. Ахмед Муса — уехал, не заиграл, вернулся. Луис Алриано блистает сейчас после провала в «Милане»… Есть парочка неплохих аргентинцев в «Зените». Ну, Квинси Промес еще. Но в Европе таких пруд пруди.

— Клубам-середнякам будет сложнее привозить добротных мастеров? — Да почему вас это интересует? Меня волнует, когда наши клубы начнут с выгодой продавать своих игроков за рубеж. Этого давно нет. В РФПЛ никто не прогрессирует. За редкими исключениями. Отмечу разве что «Уфу». От них в «Манчестер Сити» ушел Александр Зинченко . Сейчас вот взяли талантливого Еркебулана Сейдахмета из Казахстана, которого можно потом дорого перепродать.

Так и надо. Наполнять свои бюджеты на трансферах. А так, мы все о курсах рассуждаем. Пока клубы клянчат деньги у властей и могущественных спонсоров, ничего реально не зарабатывая.