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Минкомсвязи выдал 420 тысяч паспортов болельщика за два месяца до начала ЧМ-2018
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Минкомсвязи выдал 420 тысяч паспортов болельщика за два месяца до начала ЧМ-2018 

ТАСС 26 минут назад
Фото: ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 11 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязи выдал 420 тысяч паспортов болельщика за два месяца до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил директор департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко.
Паспорт болельщика — нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу. Паспорт болельщика представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый зритель, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Ранее Черненко заявлял, что Минкомсвязи планирует выдать до трех миллионов паспортов болельщика.
"Мы уже зафиксировали полмиллиона регистраций. На данный момент выдано 420 тысяч паспортов или они находятся в доставке Почтой России по миру", — сообщил Черненко.
Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами-организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Паспорт болельщика применялся во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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