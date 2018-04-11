Это победа! Подводим итоги сопротивления в Far Cry 5

Эта борьба была сложной и долгой. Самые отважные и харизматичные лидеры пробовали различные подходы, а их соратники держали наготове свои плечи, чтобы подставить их в любой момент. Отряды отборных и преданных делу вояк, прошедших суровое испытание и зачисленных в Сопротивление, всё своё свободное время и значительную часть моральных сил круглосуточно отдавали правому делу очищения округа Хоуп. И вот теперь мы готовы объявить: мы победили! Сектанты раздавлены и отброшены, и на поле брани, усыпанном затоптанными портретами Иосифа, мы готовимся делить боевые трофеи.

Игромания подводит итоги конкурса «Вступай в сопротивление» по Far Cry 5.

Итак, что же происходило в последние недели. Три главных бойца Игромании собрали собственные отряды. «Кулак свободы» Фёдора Кокорева сделал ставку на безумие и отвагу, и прямой подход не раз оправдывал себя. Главный интеллектуал редакции Лев Левин весь свой точный расчёт вложил в отряд «Сила правды». А Павла Занозюка мы пока что не нашли: он до сих пор не вышел из скрытности вместе со своей командой «Скрытая угроза».

Как именно проявляли свои стратегические таланты и боевые качества наши командиры, мы могли видеть в серии трансляций. И те, кто внимательно следил за масштабными боевыми действиями, уже знают, что лучшим командиром, который возглавил самый сильный отряд и привёл его к убедительной победе, стал… барабанная дробь… Лев Левин!

Все бойцы команды «Сила правды» стали участниками главного розыгрыша призов. И вот кто победил.

Самым удачливым бойцом сопротивления оказался Sonny Moore. Он станет владельцем роскошных коллекционных изданий Far Cry 5: «Пастор Иосиф» и Far Cry 5 X Mondo. В придачу он получит майку, кепку и трёхмесячную подписку PS Plus!

На втором месте расположился YaNK1L. Ему мы вручим коллекционное издание «Пастор Иосиф», майку, кепку и трёхмесячную подписку PS Plus.

Наконец, третий победитель, arky. Ему достанется коллекционное издание Far Cry 5 X Mondo, статуэтка Пастора, майка, кепка и трёхмесячная подписка PS Plus.

Ещё два отряда доблестно сражались, но, к сожалению, их командиры малость переоценили свои силы. Тем не менее за вклад, который они внесли в правое дело, абсолютно все участники сопротивления приняли участие в розыгрыше утешительных призов. И вот имена пяти бойцов, которым мы вручим фирменные майки и кепки в комплекте с месячной подпиской на PS Plus:

Виталий Чемодуров;

M@X!MUS;

Виктор Шешенин;

Fransua;

Андрей Рытков.

Мы поздравляем победителей. И напоминаем: война ещё не окончена, и в Far Cry 5 нас в любой момент ждут не только прогулки по живописным окрестностям. но и опасные сражения. А на сайте Игромании всегда можно принять участие в конкурсе и победить!

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