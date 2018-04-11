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Григорий Родченков: IBU скрывал информацию об аномальных биологических паспортах россиян
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Григорий Родченков: IBU скрывал информацию об аномальных биологических паспортах россиян 

Советский спорт 19 минут назад
— В биатлоне система биологических паспортов давно саботирована. IBU видел аномалии в биопаспортов русских и никому об этом не сообщал, а лишь перенаправлял данные в РУСАДА с просьбой разобраться. По непонятным причинам IBU вообще не хотел расследовать эти экстремально аномальные отклонения у русских.
Австрийская полиция произвела обыски в штаб-квартире IBU  После Сочи-2014 все стало еще хуже. IBU просто брал «грязные» паспорта у русских и делал их «чистыми» или просто прятал. Кто должен быть наказан за это? И IBU, и Россия. Все они виноваты. Там точно была коррупция.
Нужно поднимать данные по всем биологическим паспортам русских. И нужно заново их исследовать. Если бы это было сделано до Сочи-2014, то такого бы скандала не было, потому что многих русских дисквалифицировали бы еще до Игр, — рассказал Родченков.
Заявление Родченкова было сделано непосредственно перед тем, как полиция Австрии устроила обыск в штаб-квартире IBU.
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