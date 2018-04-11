Филиппо Индзаги может возглавить «Дженоа»

Бывший главный тренер «Милана» Филиппо Индзаги может сменить Давиде Баллардини в качестве наставника «Дженоа», сообщает Calciomercato.com. По информации источника, президент клуба Энрико Прециози рассматривает действующего рулевого в качестве временной фигуры. Также возглавить «грифонов» могут Давиде Никола, Роландо Маран и Леонардо Семпличи.

Напомним, Индзаги возглавлял «Милан» с 2014 по 2015 год. С 2016 года он руководит «Венецией». Трудоустройству бывшего форварда в эту команду помог спортивный директор «Дженоа» Джорджио Перинетти.