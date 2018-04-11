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Лэмпард: «Салах дожидается мяча в правильных зонах, как Месси»
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Лэмпард: «Салах дожидается мяча в правильных зонах, как Месси» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил сходство в действиях полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и нападающего «Барселоны» Лео Месси.
"В «Челси» Салах играл только на фланге, а там его влияние на игру было минимальным. В тот период в клубе было много сильных и более опытных игроков, вроде Азара и других.
В «Ливерпуле» он освобожден от игры лишь на фланге, что позволяет ему чаще встречаться с мячом перед воротами. Еще я бы отметил его сходство с Лео Месси. Мы часто видим, что Месси хорош просто тем, что находится в правильных зонах. Салах тоже научился этому. В таких зонах достаточно получить мяч, после чего он внезапно атакует ворота", — рассказал Лэмпард в эфире BT Sport.
Претендента два, награда — одна: Де Брёйне и Салах в борьбе за звание лучшего игрока АПЛ
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