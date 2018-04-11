Вожегодский предприниматель ответит в суде за невыплату зарплаты

150 тысяч рублей зарплаты задолжал своему сотруднику бизнесмен из Вожеги. Мужчина предстанет перед судом, сообщает региональный Следственный комитет

Устав ждать оплату труда, мужчина отправился в Следственный комитет. По его словам, он работает на пилораме длительное время, но несколько месяц уже не получает зарплату. Проверка подтвердила: работник не получал денег с января по май прошлого года. Также работодатель задолжал ему компенсацию за неиспользованный отпуск, оплату простоя, частично не выплатил зарплату за работу с октября по декабря 2016 года. Общая сумма долга превысила 150 тысяч рублей.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Расследование продолжается.