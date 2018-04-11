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Вожегодский предприниматель ответит в суде за невыплату зарплаты
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Вожегодский предприниматель ответит в суде за невыплату зарплаты 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
150 тысяч рублей зарплаты задолжал своему сотруднику бизнесмен из Вожеги. Мужчина предстанет перед судом, сообщает региональный Следственный комитет.
Устав ждать оплату труда, мужчина отправился в Следственный комитет. По его словам, он работает на пилораме длительное время, но несколько месяц уже не получает зарплату. Проверка подтвердила: работник не получал денег с января по май прошлого года. Также работодатель задолжал ему компенсацию за неиспользованный отпуск, оплату простоя, частично не выплатил зарплату за работу с октября по декабря 2016 года. Общая сумма долга превысила 150 тысяч рублей.
В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Расследование продолжается.
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