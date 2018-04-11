Ещё
Игрок «СКА-Хабаровск» Кабутов дисквалифицирован на шесть матчей РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок «СКА-Хабаровск» Кабутов дисквалифицирован на шесть матчей РФПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «СКА-Хабаровск» Дмитрий Кабутов по итогам матча 25-тура чемпионата России с пермским «Амкаром» получил шестиматчевую дисквалификацию. Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, слова которого приводит «Чемпионат.com».
"За грубую игру, наказанной удалением и повлекшей травму соперника, было решено дисквалифицировать футболиста Кабутова на шесть матчей РФПЛ согласно ч.2 и ч.4 ст.94. ", — сказал Григорьянц.
Он отметил, что если получивший травму футболист «Амкара» Петар Занев будет иметь возможность принимать участие в тренировках или матчах по истечении 15 дней с даты нанесения травмы, то дисквалификация Кабутова будет сокращена до трех игр.
"Амкар" выиграл матч со счетом 2:0.
Газета.Ru: последние новости
Алексей Березуцкий: ЦСКА попробует повторить чудо "Ромы" Тренер "Зенита" Манчини поздравил "Рому" с выходом в полуфинал Лиги чемпионов Гончаренко рассказал о состоянии Фернандеса и шансах Чалова на стартовый состав
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МОК разгорелся новый скандал13
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию7
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании185
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле3
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение