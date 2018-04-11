Игрок «СКА-Хабаровск» Кабутов дисквалифицирован на шесть матчей РФПЛ

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Дмитрий Кабутов по итогам матча 25-тура чемпионата России с пермским «Амкаром» получил шестиматчевую дисквалификацию. Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, слова которого приводит «Чемпионат.com».

"За грубую игру, наказанной удалением и повлекшей травму соперника, было решено дисквалифицировать футболиста Кабутова на шесть матчей РФПЛ согласно ч.2 и ч.4 ст.94. ", — сказал Григорьянц.

Он отметил, что если получивший травму футболист «Амкара» Петар Занев будет иметь возможность принимать участие в тренировках или матчах по истечении 15 дней с даты нанесения травмы, то дисквалификация Кабутова будет сокращена до трех игр.

"Амкар" выиграл матч со счетом 2:0.