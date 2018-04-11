Александр Глеб: «Как лидер Криштиану действительно сильнее Месси»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб​ в интервью «СЭ» поделился мнением о провале каталонцев в игре с «Ромой», а также сравнил Месси с Роналду и оценил шансах ЦСКА в матче с «Арсеналом».

Александр Глеб : «Как лидер Роналду сильнее Месси, а ЦСКА не повторит подвиг „Ромы“

— Если »Реал" в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионство, тогда уже точно придется признать, что Роналду круче Месси?

— «Реал» — это все-таки не один Роналду. Но как лидер Криштиану действительно сильнее Месси. Это подтверждено фактами и не раз.

— А если брать чисто футбольные качества?