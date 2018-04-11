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Александр Глеб: «Как лидер Криштиану действительно сильнее Месси»
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Александр Глеб: «Как лидер Криштиану действительно сильнее Месси» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб​ в интервью «СЭ» поделился мнением о провале каталонцев в игре с «Ромой», а также сравнил Месси с Роналду и оценил шансах ЦСКА в матче с «Арсеналом».
Александр Глеб: «Как лидер Роналду сильнее Месси, а ЦСКА не повторит подвиг „Ромы“
— Если »Реал" в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионство, тогда уже точно придется признать, что Роналду круче Месси?
— «Реал» — это все-таки не один Роналду. Но как лидер Криштиану действительно сильнее Месси. Это подтверждено фактами и не раз.
— А если брать чисто футбольные качества?
— Для меня Месси как игрок талантливее. Но вот как лидер команды он Роналду уступает. В тяжелые моменты португалец проявляет явно себя ярче. «Реал» вообще действует как единый механизм, они с таким подбором футболистов спокойно, уверенно идут к своей цели. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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