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Пулитцеровского лауреата заставили возвращаться за изнасилованием в восемь лет
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Пулитцеровского лауреата заставили возвращаться за изнасилованием в восемь лет 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американский писатель Хунот Диас рассказал о том, что пережил изнасилование в возрасте восьми лет. Об этом он написал в эссе для апрельского номера The New Yorker.
«Когда мне было восемь лет, мня изнасиловали. Это был взрослый, которому я полностью доверял. После того, как он меня изнасиловал, он сказал, что я должен вернуться на следующий день, или у меня будут проблемы. И из-за того, что я был испуган и потрясен, я вернулся на следующий день и меня изнасиловали снова», — заявил Диас.
По его словам, он никому не рассказывал об этом. Он добавил, что то, что с ним случилось в детстве, сломало его.
Хунот Диас получил пулитцеровскую премию за свой дебютный роман «Короткая и удивительная жизнь Оскара Уао» в 2007 году.
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