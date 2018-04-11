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Санаторий «Каспий» к 20 апреля будет готов к размещению участников борцовского чемпионата Европы
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Санаторий «Каспий» к 20 апреля будет готов к размещению участников борцовского чемпионата Европы 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Ознакомительная экскурсия по санаторию «Каспий» была организована сегодня для представителей республиканских средств массовой информации.
Напомним, что база отдыха выбрана местом размещения участников чемпионата Европы по спортивной борьбе. Первое заселение борцов намечено на 26 апреля, за день до старта турнира.
Полностью санаторий «Каспий», в котором завершаются ремонтные работы будет готов к чемпионату 20 апреля. Об этом сегодня сообщил журналистам директор учреждения Али Алиев.
«Мы делаем все, чтобы участникам чемпионата было комфортно у нас. Вы и сами все видите, как меняется облик санатория. Ремонтные работы близятся к завершению, в течение следующей недели будет все готово», — подчеркнул Алиев.
К завершению близится подготовка тренировочного зала, ремонт корпусов гостиниц, в номера которых полностью завезли новую мебель. Участники чемпионата смогут использовать сауны, которые уже готовы, плавать в большом бассейне с подогревом воды. Алиевым было отмечено, что санаторий готов принять одновременно до 600 борцов, однако все сразу они не заселятся. Участники каждого стиля борьбы, входящего в программу чемпионата будут сменять друг друга в санатории. Спортсмены будут обеспечены питанием в двух просторных залах столовой, а проживать будут в 4 корпусах, где предусмотрены двухместные номера. Готовы принять участников и 6 срубов. Усилена подача интернета, завезены банкоматы.
Напомним, что чемпионат Европы пройдет во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске с 27 апреля по 6 мая.
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