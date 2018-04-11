Дмитрий Селюк: ЦСКА нужно отдать должное — они всегда ведут взвешенную трансферную политику

«ЦСКА нужно отдать должное — они всегда ведут взвешенную трансферную политику, играют с короткой скамейкой на два фронта, прошли дальше других российских команд в Лиге Европы.

Березуцкие с Игнашевичем — они суперпрофессионалы. Понятно, что ЦСКА вряд ли предложит им длительные контракты и большие деньги, но полагаю, что клуб найдет схему, по которой кто-то останется, чтобы передать традиции молодым.