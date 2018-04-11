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Дмитрий Селюк: ЦСКА нужно отдать должное — они всегда ведут взвешенную трансферную политику
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Дмитрий Селюк: ЦСКА нужно отдать должное — они всегда ведут взвешенную трансферную политику 

Советский спорт 1 час назад
«ЦСКА нужно отдать должное — они всегда ведут взвешенную трансферную политику, играют с короткой скамейкой на два фронта, прошли дальше других российских команд в Лиге Европы.
Березуцкие с Игнашевичем — они суперпрофессионалы. Понятно, что ЦСКА вряд ли предложит им длительные контракты и большие деньги, но полагаю, что клуб найдет схему, по которой кто-то останется, чтобы передать традиции молодым.
У ЦСКА есть хорошие воспитанники. Если есть деньги — всегда можно найти другого футболиста. Сегодня на футбольном рынке очень много молодых талантливых игроков. Вернблум, безусловно, харизматичная личность для ЦСКА. Гинер достаточно мудрый руководитель — они продали Думбию, потом вернули бесплатно, Мусу продали — вернули бесплатно. Посмотрим, как сложится с Вернблумом. С точки зрения финансов, это правильные ходы, но что получается? Футболисты, которые уезжают из России, потом нигде не играют. И это большая проблема», — цитирует Селюка «Спорт день за днем».
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