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Ребята из поселения выступили на футбольном турнире
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Ребята из поселения выступили на футбольном турнире 

Администрация поселения Марушкинское 1 час назад
Спортсмены из поселения Марушкинское, которые вошли в состав сборной «НовоМосква», 8 апреля приняли участие в турнире памяти советского нападающего Эдуарда Стрельцова.
— В этот день, к сожалению, не приехало несколько ведущих игроков, и мы во всех матчах уступили соперникам. Нам не удалось выйти из группы. Всего было три игры. Несмотря на поражения, ребята получили большой опыт, — рассказал организатор состязаний.
Отметим, что соревнования состоялись среди ребят 2007-2008 годов рождения.
Кроме спортсменов из Марушкинского в состав сборной «НовоМосква» вошли ребята из поселения Кокошкино и города Апрелевки.
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