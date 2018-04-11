Ребята из поселения выступили на футбольном турнире

Спортсмены из поселения Марушкинское, которые вошли в состав сборной «НовоМосква», 8 апреля приняли участие в турнире памяти советского нападающего Эдуарда Стрельцова

— В этот день, к сожалению, не приехало несколько ведущих игроков, и мы во всех матчах уступили соперникам. Нам не удалось выйти из группы. Всего было три игры. Несмотря на поражения, ребята получили большой опыт, — рассказал организатор состязаний.

Отметим, что соревнования состоялись среди ребят 2007-2008 годов рождения.

Кроме спортсменов из Марушкинского в состав сборной «НовоМосква» вошли ребята из поселения Кокошкино и города Апрелевки.