Союз велосипедистов Татарстана назначил дату открытия велосезона

Союз велосипедистов Татарстана планирует официально открыть велосезон в субботу, 21 апреля. Опубликована примерная программа события. Традиционно, ожидается велопробег. Стартует он от стоянки между Цирком и Стадионом. Далее предлагается следовать по заявленному маршруту на карте чуть ниже. По желанию участникам велопробега предложат принять участие в уборке мусора и раздаче клубных карт. Обещают приятное общение и хорошее настроение. Завершится пробег у «Ривьеры», где намечен велосипедный флешмоб.