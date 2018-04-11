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Союз велосипедистов Татарстана назначил дату открытия велосезона
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Союз велосипедистов Татарстана назначил дату открытия велосезона 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Союз велосипедистов Татарстана планирует официально открыть велосезон в субботу, 21 апреля. Опубликована примерная программа события. Традиционно, ожидается велопробег. Стартует он от стоянки между Цирком и Стадионом. Далее предлагается следовать по заявленному маршруту на карте чуть ниже. По желанию участникам велопробега предложат принять участие в уборке мусора и раздаче клубных карт. Обещают приятное общение и хорошее настроение. Завершится пробег у «Ривьеры», где намечен велосипедный флешмоб.
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