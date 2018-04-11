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Шампур к бою: охрана подмосковной «Пятерочки» устроила кровавую битву с ворами
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Шампур к бою: охрана подмосковной «Пятерочки» устроила кровавую битву с ворами 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Обнаруженный на выходе из люберецкого супермаркета рюкзак с украденными продуктами стал поводом для кровавой драки между агрессивными посетителями и напористыми охранниками «Пятерочки». Расположившиеся по сторонам от «ринга» покупатели сняли на видео стычку противников.
"Двухсерийный" конфликт произошел днем 9 апреля в магазине на улице Попова, когда двое крепких молодых людей попытались пронести мимо кассы прикарманенные товары. У дверей их уже ждали охранники, отследившие воришек по камерам наблюдения. Предложение открыть рюкзак и вернуть продукты по-хорошему клиенты восприняли как оскорбление и ринулись в бой, но явно переоценили свои силы — после крепкого удара один из приятелей осел на пол, а когда поднялся, то уронил стойку. Тем временем его товарищ держал оборону и успешно отбивался от наседавших сотрудников «Пятерочки».
Кулаками и ногами дело не ограничилось — охранники сначала метнули в противника продуктовую тележку, а затем напали на него с позаимствованным в торговом зале шампуром. Несмотря на травмы — у кассы образовалась лужа крови, — зачинщикам конфликта удалось скрыться, прихватив с собой и рюкзак с продуктами.
Однако на этом история не закончилась: примерно через полчаса они вернулись с подкреплением, но зашли не в сам магазин, а подсобку. На сей раз преимущество было на их стороне, поскольку в руках у жаждавших возмездия был по меньшей мере один травматический пистолет. Вендетта ограничилась коротким разговором и двумя пулями, выпущенными в обидчика, только вот далеко уйти хулиганам не удалось — всех пятерых задержали на улице недалеко от «Пятерочки».
О состоянии пострадавшего охранника магазина ничего не сообщается.
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