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«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» претендуют на защитника «Суонси»
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«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» претендуют на защитника «Суонси» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Центральный защитник «Суонси» Алфи Моусон может сменить клуб ближайшим летом.
Как сообщает The Sun, Жозе Моуринью всерьез рассматривает возможность приглашения 24-летнего англичанина. Наставник «МЮ» намерен укрепить центр обороны в трансферное окно, и послал скаутов клуба просмотреть игру Моусона в матче 33-го тура АПЛ между «Суонси» и «Вест Бромом» (1:1).
Интерес к футболисту проявляет и «Тоттенхэм», готовый предложить «лебедям» 45 млн евро.
Моусон выступает за «Суонси» с 2016 года. В текущем сезоне он забил 2 гола в 32-х матчах АПЛ.
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