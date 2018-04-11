«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» претендуют на защитника «Суонси»

Центральный защитник «Суонси» Алфи Моусон может сменить клуб ближайшим летом.

Как сообщает The Sun, Жозе Моуринью всерьез рассматривает возможность приглашения 24-летнего англичанина. Наставник «МЮ» намерен укрепить центр обороны в трансферное окно, и послал скаутов клуба просмотреть игру Моусона в матче 33-го тура АПЛ между «Суонси» и «Вест Бромом» (1:1).

Интерес к футболисту проявляет и «Тоттенхэм», готовый предложить «лебедям» 45 млн евро.

Моусон выступает за «Суонси» с 2016 года. В текущем сезоне он забил 2 гола в 32-х матчах АПЛ.