Над ним все смеются! Что такого сделал Марк Цукерберг?

Во вторник генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (33) дал показания в Сенате США — обсудили фейковые новости, влияние на выборы президента США, конфиденциальность данных и многое другое. Но неожиданно всех заинтересовало другое. Все заметили, что Марк на стул подложил дополнительное сидение, чтобы быть чуть выше.

И Twitter, конечно, молчать не стал!

ZUCKERBERG TESTIFYING IN FRONT OF CONGRESS FROM A BOOSTER SEAT? FAM! https://t.co/jONH1kTLlB

— Your New Problematic Fav (@cbenjaminrucker) April 10, 2018

Цукерберг свидетельствует перед Сенатом на детском сидении?

Where can I buy Zuckerberg's booster seat for my 12-year old?

— Mat Johnson (@mat_johnson) April 11, 2018

Где я могу купить сидение Цукерберга для своего 12-летнего ребенка?

Little #MarkZuckerberg was using a booster seat for his appearance in front of #congress today. All he needs now is a bib. #Facebook #FacebookDataLeaks #facebookhearing #FacebookDataBreach#QAnon #Q #QArmy #WWG1WGA @POTUS #MAGA #Trump @realDonaldTrump #GreatAwakening #TheStorm pic.twitter.com/izFdcFqPkR

— OnWithLogic (@OnWithLogic) April 10, 2018

Не хватает только нагрудничка.

Eat your veggies little boy. #MarkZuckerberg pic.twitter.com/r4LatliXw3

— HELLO DARKNESS (@ShadownexEdge) April 11, 2018

🤣🤣🤣Mark Zuckerberg brought his own fancy 4inch booster seat to the hearing.. The question is: Who did it better 😝?!? And Yes, I’m sitting on a phone book. #ZuckerbergHearing #MarkZuckerberg #Facebook pic.twitter.com/axSjALIDn3

— Stephanie Hamill (@STEPHMHAMILL) April 11, 2018

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nad-nim-vse-smeyutsya-chto-takogo-sdelal-mark-tsukerberg/