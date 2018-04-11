Стротман: «Рома» поверила в свой успех после первого гола Джеко"

Хавбек «Ромы» Кевин Стротман остался доволен игрой команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной (3:0). По его словам, „джалоросси“ теперь настроены выйти в финал турнира.

»Мы по-настоящему поверили в свой успех после первого гола Джеко. Он дал нам толчок и мы сыграли идеально. Было сложно противостоять такой команде, как «Барселона», но все игроки выложились на сто процентов. На «Камп Ноу» мы заслуживали большего, после того поражения было очень сложно пройти дальше.

"Роме" неважно, с кем встречаться в полуфинале. Наша цель — выйти в финал", — цитирует Стротмана Football Italia.