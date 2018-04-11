Команда клуба «Сильные духом» из Некрасовки приняли участие в масштабных соревнованиях по каратэ

В Москве прошли масштабные соревнования по каратэ WKC «Спорт за мир». Турнир объединил 410 спортсменов из Индии, Сербии, Белоруссии, а также из 20 регионов России. Команду клуба «Сильные духом» представляли 16 спортсменов, состоящих из обучающихся школы № 2089 района Некрасовка и города Щелково.

«Свою подготовку на турнире продемонстрировали опытные спортсмены клуба, не раз принимавшие участие в крупных турнирах, так и спортсмены впервые вышедшие на этот уровень. Самая большая категория турнира состояла из 47 спортсменов, в которой лидером стал воспитанник клуба Даниэль А. Тренеры клуба Наталья Галицына и Динар Тазеев сдали экзамены на судейские категории C по версии карате WKC», — говорится в сообщении на сайте учреждения. (вт)