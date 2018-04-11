Ещё
В Оренбурге выявлены фальшивые купюры номиналом 5000 и 1000 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Оренбурге выявлены фальшивые купюры номиналом 5000 и 1000 рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Жителей Оренбурга и области сотрудники полиции предупреждают о фактах сбыта фальшивых купюр, за прошедшие сутки их в областном центре было выявлено три, пишет издание 56orb.ru.
«Купюры с признаками подделки достоинством 5000 рублей и 1000 рублей были обнаружены в торговых павильонах и АЗС города», сообщает издание.
Эксперты установили, что их изготовили комбинированным способом, путем цветной струйной печати.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, которое грозит фальшивомонетчикам, — лишение свободы на срок до восьми лет.
Rambler News Service: последние новости
Медведев назвал санкции США недобросовестной конкурентной борьбой Места трансляций матчей ЧМ-2018 в Москве защитят от грузовиков бетонными блоками В Нижнем Новгороде закроют торговый центр на время ЧМ-2018 в целях безопасности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МОК разгорелся новый скандал13
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию7
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании185
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле3
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение