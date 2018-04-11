В Оренбурге выявлены фальшивые купюры номиналом 5000 и 1000 рублей

Жителей Оренбурга и области сотрудники полиции предупреждают о фактах сбыта фальшивых купюр, за прошедшие сутки их в областном центре было выявлено три, пишет издание 56orb.ru.

«Купюры с признаками подделки достоинством 5000 рублей и 1000 рублей были обнаружены в торговых павильонах и АЗС города», сообщает издание.

Эксперты установили, что их изготовили комбинированным способом, путем цветной струйной печати.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, которое грозит фальшивомонетчикам, — лишение свободы на срок до восьми лет.