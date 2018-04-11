Киберпространство является главным полем боя в борьбе с порнографией — китайское ведомство

Пекин, 11 апреля / Синьхуа / — Китайское ведомство по борьбе с порнографией заявило, что интернет остается его «главным полем боя», и что оно будет оказывать значительное давление на незаконную деятельность.

Канцелярия Всекитайской рабочей группы по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио— и видеопродукцией сообщила во вторник о результатах своей работы в первом квартале 2018 года.

По ее данным, было проведено расследование по 530 с лишним дел относительно онлайновой порнографии и нелегальных публикаций по всей стране.

По заявлению данного ведомства, борьба с непристойностью в интернете останется приоритетом его работы.

Более того, в этом году стартовали две новые кампании, направленные на очистку киберпространства и защиту несовершеннолетних. -0-