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Киберпространство является главным полем боя в борьбе с порнографией — китайское ведомство
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Киберпространство является главным полем боя в борьбе с порнографией — китайское ведомство 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — Китайское ведомство по борьбе с порнографией заявило, что интернет остается его «главным полем боя», и что оно будет оказывать значительное давление на незаконную деятельность.
Канцелярия Всекитайской рабочей группы по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио— и видеопродукцией сообщила во вторник о результатах своей работы в первом квартале 2018 года.
По ее данным, было проведено расследование по 530 с лишним дел относительно онлайновой порнографии и нелегальных публикаций по всей стране.
По заявлению данного ведомства, борьба с непристойностью в интернете останется приоритетом его работы.
Более того, в этом году стартовали две новые кампании, направленные на очистку киберпространства и защиту несовершеннолетних. -0-
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