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В подмосковном Дедовске после ЧМ-2018 появится новый батутный центр
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В подмосковном Дедовске после ЧМ-2018 появится новый батутный центр 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Новый батутный центр в подмосковном Дедовске откроют после чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
"Все площадки чемпионата мира по футболу после проведения первенства будут возвращены в спортивные школы, — отметил Терюшков. — Где-то будут открываться новые отделения, при чем не только по футболу, но и другим видам спорта. Если говорить о реконструкции стадиона в Дедовске, то там строится пресс-центр высотой в 10 метров, а после проведения мирового первенства мы откроем там новый батутный центр".
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. В столице будут сыграны 12 матчей, которые пройдут на двух аренах — «Лужники» и "Спартак".
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