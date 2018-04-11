В подмосковном Дедовске после ЧМ-2018 появится новый батутный центр

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков /. Новый батутный центр в подмосковном Дедовске откроют после чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"Все площадки чемпионата мира по футболу после проведения первенства будут возвращены в спортивные школы, — отметил Терюшков. — Где-то будут открываться новые отделения, при чем не только по футболу, но и другим видам спорта. Если говорить о реконструкции стадиона в Дедовске, то там строится пресс-центр высотой в 10 метров, а после проведения мирового первенства мы откроем там новый батутный центр".