Дзюдоистка Гущина прославилась в Анталии (ВИДЕО)

Престижный коммерческий турнир в курортном турецком городе принес ямальской спортсменке бронзовую медаль.

В Гран-при Анталии 2018 участвовало 319 спортсменов из пятидесяти стран мира. Наша землячка Анна Гущина — воспитанница первой ноябрьской спортшколы олимпийского резерва, инструктор ГАУ ЯНАО «ЦОП», выступала в весовой категории свыше 78 килограммов.

Как и подобает лидеру женской юниорской сборной станы по дзюдо, Анна составила острую конкуренцию спортсменкам других стран. Сначала она одолела с разгромным счетом (10:0) Джий Вен Тсай из Тайваня и вышла в полуфинал. Там она уступила Ларисе Церич из Боснии и Герцеговины, но взяла верх над Камилой Берликаш из Казахстана.

По итогам трехдневного турнира в копилке россиян две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Это позволило нашей национальной команде расположиться на второй строчке зачета по странам. Первыми стали дзюдоисты Косово, у них три « золота» и одно «серебро».