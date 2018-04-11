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Дзюдоистка Гущина прославилась в Анталии (ВИДЕО)
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Дзюдоистка Гущина прославилась в Анталии (ВИДЕО) 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Престижный коммерческий турнир в курортном турецком городе принес ямальской спортсменке бронзовую медаль.
В Гран-при Анталии 2018 участвовало 319 спортсменов из пятидесяти стран мира. Наша землячка Анна Гущина — воспитанница первой ноябрьской спортшколы олимпийского резерва, инструктор ГАУ ЯНАО «ЦОП», выступала в весовой категории свыше 78 килограммов.
Как и подобает лидеру женской юниорской сборной станы по дзюдо, Анна составила острую конкуренцию спортсменкам других стран. Сначала она одолела с разгромным счетом (10:0) Джий Вен Тсай из Тайваня и вышла в полуфинал. Там она уступила Ларисе Церич из Боснии и Герцеговины, но взяла верх над Камилой Берликаш из Казахстана.
По итогам трехдневного турнира в копилке россиян две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Это позволило нашей национальной команде расположиться на второй строчке зачета по странам. Первыми стали дзюдоисты Косово, у них три « золота» и одно «серебро».
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