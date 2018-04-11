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Бесплатный проезд для болельщиков на ЧМ-2018 обойдется России в 3 млрд рублей
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Бесплатный проезд для болельщиков на ЧМ-2018 обойдется России в 3 млрд рублей 

SPORT24.ru 1 час назад
Алексей Петров, первый заместитель генерального директора АНО «Транспортная дирекция-2018», рассказал о системе бесплатного проезда для болельщиков на ЧМ-2018.
”В три миллиарда рублей обошлась стране система бесплатного проезда болельщиков во время чемпионата мира. На каждом вокзале будет много людей, которые будут помогать болельщикам найти их места и вагоны. Конечно, бюджет не маленький, но таким образом мы хотим показать наше гостеприимство”, — передает слова Петрова корреспондент Sport24 Максим Алланазаров.
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