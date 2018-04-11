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РФС оштрафовал ЦСКА и «Динамо» на 70 тысяч рублей за кричалки болельщиков в адрес «Спартака»
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РФС оштрафовал ЦСКА и «Динамо» на 70 тысяч рублей за кричалки болельщиков в адрес «Спартака» 

Советский спорт 1 час назад
Каждый клуб оштрафован на 70 тысяч рублей. «Динамо» заплатит еще 10 тысяч за пиротехнику.
«СКА-Хабаровск» — «Амкар»: был удален врач хабаровчан Шубин со скамейки запасных, один матч дисквалификации. За нецензурное скандирование «СКА-Хабаровск» оштрафован на 40 тысяч рублей. По матчу «Рубин» — «Ахмат»: на 90-й минуте болельщик команды «Рубин» выбежал на поле, здесь у «Рубина» два нарушения: появление на поле посторонних и необеспечение безопасности. «Рубин» оштрафован на 120 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «Р-Спорт».
«Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев покидал пределы технической зоны — он оштрафован на 10 рублей, затем выбежал на поле — клуб оштрафован на 20 тысяч», — отметил Григорьянц.
«Зенит» заплатит 10 тысяч рублей за зажженную фанатами дымовую шашку.
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