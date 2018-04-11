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Ганчаренко призвал ЦСКА выйти с верой в победу на матч с «Арсеналом»
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Ганчаренко призвал ЦСКА выйти с верой в победу на матч с «Арсеналом» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что его команда должна выйти на матч с «Арсеналом» с верой в победу.
Слова тренера приводит Sovsport.ru. По мнению Ганчаренко, футболисты ЦСКА должны верить в выход в полуфинал Лиги Европы: «Без веры невозможно ничего. Надо выходить с верой, что мы можем изменить ситуацию. Определенные вещи в игре нам придется изменить, но это не значит, что мы обязательно сыграем лучше или хуже „Арсенала“. У меня есть определенный план, но мы не до конца восстановились, и еще нужно поговорить с врачами. От этого будет зависеть, как мы сыграем».
Также тренер ЦСКА поделился планами по нейтрализации одного из лидеров лондонцев, валлийца Аарона Рэмзи: «Арсенал» разнообразно атакует, кто-то завершает, кто-то обыгрывает один в один, кто-то создает. Нам важно действовать вместе. Открывания Рэмзи, как и других, опасны, мы должны быть к этому готовы».
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