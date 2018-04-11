Андрей Канчельскис: «Барселона» получила за свое пижонство" 

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед", «Фиорентины» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о причинах вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. На стадии 1/4 финала главного еврокубкового турнира каталонцы дома обыграли «Рому» со счетом 4:1, но на выезде уступили — 0:3.
— Было странно увидеть такой провал, — сказал Канчельскис. — Гости вышли на поле слишком расслабленными и недонастроенными. Думали, легко возьмут свое. Конечно, сложно перестраиваться по ходу игры, вот «Барса» и получила за свое пижонство.
— Стоило Месси отойти в тень — и тут же как обухом по голове.
— Нельзя из матча в матч делать ставку только на одного футболиста. У него ведь может и не пойти. Другим тоже нужно проявлять себя, а не ждать чуда от аргентинца. Лео — не робот.
— Теперь «Рома» способна замахнуться на трофей?
— Сейчас итальянцы приложат все усилия, чтобы пройти в финал. Однако после выноса «Барселоны» на них будут настраиваться иначе. Посмотрим, кого выдаст жребий. (Евгений БЕЛОУСОВ)