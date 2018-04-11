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Терюшков: в Подмосковье не будет подъёма цен на проживание во время ЧМ-2018
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Терюшков: в Подмосковье не будет подъёма цен на проживание во время ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о ситуации с ценами на проживание в Подмосковье во время проведения чемпионата мира—2018.
«В Подмосковье не будет подъёма цен на проживание во время проведения чемпионата мира по футболу. Такого превышения, как в Саранске, не произойдёт. Всё находится под нашим надзором. В среднем стоимость проживания в Подмосковье в период проведения чемпионата мира—2018 составит пять-шесть тысяч рублей за сутки», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Иван Изотов.
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