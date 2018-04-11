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В Ростовской области продолжается акция «300 лет в минуту»
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В Ростовской области продолжается акция «300 лет в минуту» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сегодня в ролике видеопроекта ГУ МВД России по Ростовской области «300 лет в минуту вместе с директором Музея истории органов правопорядка Дона — заслуженным работником культуры РФ Надеждой Михайловной Ивановой мы „посетим“ рабочий кабинет полицмейстера города Ростова и Нахичевани на Дону начала 20 века. Надежда Михайловна расскажет о том, чем занимался полицмейстер и в какой обстановке работал.
В следующих сюжетах вы сможете „встретиться“ с ростовским городовым 19 века, ознакомиться с личными вещами Чикатило, оружием банды фантомасов и многим другим.
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