В Ростовской области продолжается акция «300 лет в минуту»

Сегодня в ролике видеопроекта ГУ МВД России по Ростовской области «300 лет в минуту вместе с директором Музея истории органов правопорядка Дона — заслуженным работником культуры РФ Надеждой Михайловной Ивановой мы „посетим“ рабочий кабинет полицмейстера города Ростова и Нахичевани на Дону начала 20 века. Надежда Михайловна расскажет о том, чем занимался полицмейстер и в какой обстановке работал. В следующих сюжетах вы сможете „встретиться“ с ростовским городовым 19 века, ознакомиться с личными вещами Чикатило, оружием банды фантомасов и многим другим.