«Футбольные фанаты не агрессивные». Екатеринбуржцам не стоит бояться мундиаля

Как рассказал председатель правления НП «Союза болельщиков Урала» Владимир Перетягин, в Екатеринбурге ждут болельщиков со всех стран, в том числе из Америки и Англии, несмотря на сложные политические отношения. В настоящее время решается вопрос с консульствами стран, из которых приедут футбольные фанаты, о том, как можно будет организовать международное общение тиффози.

Перетягин уточнил, что «Союз болельщиков Урала» готовится реализовать проект «Велком матч». В настоящее время идет поиск полей, где будут проводить дружеские матчи с приехавшими фанатами. Также уже закуплен минивэн для организации экскурсий по городу. Кроме того, про болельщиков снимут фильм.

Спортивный психолог, преподаватель кафедры сервиса и оздоровительных технологий института физической культуры и спорта и молодежной политики УрФУ Виктория Дихорь презентовала книгу, выпущенную специально к мундиалю. В ней ученые УрФУ обобщили психологическое исследование 600 человек, составили портрет болельщиков, рассказали об их поведении и методах работы с ними.

Виктория Дихорь заверила журналистов: согласно проведенным исследованиям, ученые выяснили, что на самом деле болельщики не агрессивные. Однако, есть исключения — фанаты из Швеции и Сенегала. Чтобы избежать конфликтов, по мнению психолога, достаточно соблюдать правила безопасности.

«Во-первых, не нужно идти против движения толпы. Это всегда воспринимается как угроза. Во-вторых, необходимо понимать, куда движется толпа. По возможности, лучше пропускать толпу либо двигаться в одном направлении, но сбоку, так чтобы можно было свернуть. Если вы попали в толпу и наступили кому-то из болельщиков на ногу, нужно элементарно извиниться и не останавливать движения. У футбольных фанатов нет желания разруливать различные ситуации, у них другая цель — получить эмоции от матча», — рассказала Виктория Дихорь.

Руководитель отдела по развитию Спортивного волонтерства РЦД «Сила Урала» Светлана Солдатенкова пояснила, что бояться екатеринбуржцам болельщиков не нужно еще и потому, что они провели качественное обучение волонтеров, они будут реагировать на любые изменения в поведении фанатов, а также помогать преодолевать языковой барьер.

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).