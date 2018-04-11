Система бесплатных поездов для болельщиков ЧМ-2018 обошлась РФ в 3 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 11 апреля. / ТАСС /. Система бесплатных поездов для перемещения болельщиков во время чемпионата мира 2018 года обошлась Российской Федерации в сумму порядка 3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Транспортная дирекция — 2018» Алексей Петров

Для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира назначено 728 дополнительных поездов на 440 тысяч мест.

"Стоимость этой системы составляет порядка 3 млрд рублей. Это включает как аренду и бронирование поездов, так и работу задействованных в этом людей", — сообщил Петров.

"Бюджет большой, и этим Россия хочет показать свое гостеприимство и радушие. Мы уверены, что это вернется нам сторицей. Наши гости смогут оценить масштаб страны, хотя поезда из Калининграда в Екатеринбург у нас нет", — добавил Петров.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.