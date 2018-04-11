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Апелляционная палата трибунала в Гааге приговорила Шешеля к 10 годам тюрьмы, которые он уже отбыл в СИЗО
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Апелляционная палата трибунала в Гааге приговорила Шешеля к 10 годам тюрьмы, которые он уже отбыл в СИЗО 

BFM.RU 25 минут назад
Фото: stoletie.ru
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) частично отменила оправдательный приговор лидеру Сербской радикальной партии (СРП) Воиславу Шешелю и приговорила его к 10 годам тюремного заключения. Соответствующее решение огласил в среду председательствующий судья Теодор Мерон, передает ТАСС. Однако при этом он добавил, что «срок считается отбытым», поскольку Шешель находился в следственном изоляторе в Гааге с 24 февраля 2003 года по 6 ноября 2014 года.
По словам Мерона, «судебная палата Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) при рассмотрении дела допустила ряд ошибок». В частности, это касается отказа привлекать Шешеля к ответственности за речь в деревне Хртковцы (Сербия) 6 мая 1992 году, в которой тот призывал к изгнанию несербского населения. Апелляционная палата также согласилась с рядом других доводов прокуратуры и с учетом этого признала лидера СРП виновным в преступлениях против человечности по трем пунктам: преследование, депортация и насильственное переселение. Однако при этом судьи решили, что Шешель, вопреки утверждениям обвинения, невиновен в нарушении законов и обычаев войны по шести пунктам.
Сам лидер СРП, проживающий в настоящее время в Сербии, на слушаниях не присутствовал. Ранее он неоднократно заявлял, что возвращаться в Гаагу не намерен. Прокуратура МОМУТ требовала для Шешеля 28 лет тюремного заключения.
Воислав Шешель добровольно сдался МТБЮ 24 февраля 2003 года. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных в период с 1991 по 1993 год на территории Хорватии, Воеводины (Сербия), Боснии и Герцеговины. С ноября 2014 года Шешель находился в Сербии, куда был отпущен по состоянию здоровья. Оправдательный приговор в его отношении был вынесен судебной палатой МТБЮ в марте 2016 года.
МОМУТ был создан по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года).
Шешель назвал приговор противоправным и несоответствующим нормам англосаксонского права. Об этом он заявил в комментарии ТАСС.
«Они не могли вынести обвинительный приговор после оправдательного. Они могли или подтвердить первоначальный приговор, или отменить его и вернуть дело на новый процесс. В данном случае они допустили нечто, что недопустимо в англосаксонском праве», — сказал Шешель. Лидер Сербской радикальной партии заявил, что рассмотрит возможность апелляции.
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Комментарии  Ещё 10 источников 
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