Апелляционная палата трибунала в Гааге приговорила Шешеля к 10 годам заключения 

ГААГА, 11 апреля. /ТАСС/. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) отменила оправдательный приговор лидеру Сербской радикальной партии (СРП) Воиславу Шешелю и приговорила его к 10 годам тюремного заключения. Соответствующее решение огласил в среду председательствующий судья Теодор Мерон.
Апелляционная палата МОМУТ согласилась с доводами прокуратуры о том, что судебная палата Международного трибунала по бывшей Югославии допустила ряд ошибок, и признала Шешеля виновным по ряду пунктов в преступлениях против человечности.
Лидер СРП был приговорен к 10 годам тюремного заключения, однако возвращаться в Гаагу ему не придется, поскольку в процессе рассмотрения дела он пробыл в следственном изоляторе почти 12 лет.