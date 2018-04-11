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Клопп: «Когда мне сказали результат матча в Риме, подумал, что это шутка»
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Клопп: «Когда мне сказали результат матча в Риме, подумал, что это шутка» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своей реакции, когда узнал, что «Рома» победила «Барселону» 3:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
"Когда я был в туннеле после матча с «Манчестер Сити», мне сказали результат матча в Риме. Я подумал, что это шутка. Не хочу показаться неуважительным к «Роме», это фантастическая команда, но я такого не ожидал.
Они потеряли Салаха, но вышли в полуфинал. Это фантастика", — сказал Клопп.
Напомним, «Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов.
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