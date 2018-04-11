Клопп: «Когда мне сказали результат матча в Риме, подумал, что это шутка»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своей реакции, когда узнал, что «Рома» победила «Барселону» 3:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

"Когда я был в туннеле после матча с «Манчестер Сити», мне сказали результат матча в Риме. Я подумал, что это шутка. Не хочу показаться неуважительным к «Роме», это фантастическая команда, но я такого не ожидал.

Они потеряли Салаха, но вышли в полуфинал. Это фантастика", — сказал Клопп.

Напомним, «Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов.