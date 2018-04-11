Шляхтин: акт о вводе «Самара-Арены» в эксплуатацию должен быть подписан 27 апреля

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Акт о вводе в эксплуатацию футбольного стадиона «Самара-Арена», на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, должен быть подписан 27 апреля. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Дмитрий Шляхтин.

Планируется, что первый тестовый матч на «Самара-Арене» должен пройти 28 апреля — в рамках 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги местные «Крылья Советов» примут воронежский «Факел».

"Акт о вводе арены в эксплуатацию должен быть подписан 27 апреля", — сообщил Шляхтин.

Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира.