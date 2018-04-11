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Ловрен: «Я бы не хотел встретиться с „Реалом“ в полуфинале»
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Ловрен: «Я бы не хотел встретиться с „Реалом“ в полуфинале» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился мыслями о текущем сезоне «красных», а также назвал наименее желанного соперника в полуфинале Лиги чемпионов.
"У меня нет сомнений, что в следующем сезоне мы выступим еще лучше на всех фронтах. Этот сезон немного странный для нас. Мы играли хорошо, но первые 6-7 матчей Премьер-лиги сложились не лучшим образом, из-за чего мы потеряли свои позиции. У нас было много ничейных результатов, что помешало бороться за первое место.
У нас было много травм, а «Сити» весь сезон идет практически без потерь (без травмированных — Прим.). Они заслуженно станут чемпионами, но мы можем пробиться в финал Лиги чемпионов и это станет хорошим достижением. Многое зависит от того, с кем мы сыграем в полуфинале. Я бы не хотел встретиться с "Реалом", у них очень опытная команда, успешно выступающая в Лиге чемпионов. Однако любому нашему сопернику будет нелегко на «Энфилде», — цитирует Ловрена Daily Star.
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