Ловрен: «Я бы не хотел встретиться с „Реалом“ в полуфинале»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился мыслями о текущем сезоне «красных», а также назвал наименее желанного соперника в полуфинале Лиги чемпионов.

"У меня нет сомнений, что в следующем сезоне мы выступим еще лучше на всех фронтах. Этот сезон немного странный для нас. Мы играли хорошо, но первые 6-7 матчей Премьер-лиги сложились не лучшим образом, из-за чего мы потеряли свои позиции. У нас было много ничейных результатов, что помешало бороться за первое место.