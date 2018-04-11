Наставник «Краснодара» Мусаев по итогам дебютного матча оштрафован на 30 тысяч рублей 

КДК РФС вынес несколько штрафных санкций по матчу 25-го тура чемпионата России "Зенит" — «Краснодар» (1:2).
Питерский клуб должен выплатить 20 тысяч рублей за использование болельщиками команды дымовых шашек. Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев получил штраф в 10 тысяч рублей в связи с выходом за пределы технической зоны. «Краснодар» также должен будет заплатить 20 тысяч рублей за выход своего тренера на поле.
Для Мусаева этот поединок стал дебютным на посту. Специалист заменил уволенного Игоря Шалимова. «Краснодар» одержал гостевую победу в первой игре при Мусаеве со счетом 2:1.