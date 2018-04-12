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Магомед Даудов: «Чеченская Республика готова к приему сборной Египта на ЧМ-2018»
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Магомед Даудов: «Чеченская Республика готова к приему сборной Египта на ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 1 час назад
Руководитель республиканского оргкомитета по подготовке к приему сборной Египта, Председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов сообщил о том, что все готово к приему африканской сборной. Сборная Египта на время чемпионата мира-2018 своей.
«Можно уверенно сказать: мы готовы к приему гостей. Представители сборной Египта отметили высокий уровень инфраструктуры, удобство транспортных маршрутов, компактность размещения спортивных объектов, удобство гостиничных номеров, профессионализм персонала и традиционное кавказское гостеприимство», — передает слова Даудова пресс-служба «Ахмата».
К приезду сборной Египта в Грозном открывается новый пятизвездочный отель The Local, расположенный в 500 метрах от стадиона «Ахмат-Арена», первыми постояльцами которого станут футболисты. При этом директор гостиницы находится в постоянном контакте с менеджерами сборной Египта, согласованы меню и график восстановительных мероприятий.
«Отель полностью забронирован для сборной Египта. Менеджмент гостиницы владеет арабским и английским языками, имеет многолетний опыт работы в отелях премиум-класса. Отдельные помещения отданы в распоряжение представителей оргкомитета, служб безопасности и медицинского персонала, которые будут дежурить круглосуточно. Предусмотрены посты пожарной охраны и карет скорой помощи как во время тренировок, так и во время пребывания команды в гостинице. Маршруты движения согласованы», — отметил Даудов.
Кроме того, на стадионе «Ахмат-Арена», где будет тренироваться сборная Египта, заменили футбольное покрытие, обновили ворота. Развлекательную программу для гостей готовит министерство культуры Чеченской Республики.
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