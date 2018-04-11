На портале K1NEWS.RU началось голосование за конкурсанток «Мисс Русское радио»

Конкурс «Мисс русское радио» возобновлен после двухлетнего перерыва, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. В последний раз он состоялся в 2015, в нем победила Юлиана Гречухина. В этом году руководство холдинга «Народная медиа группа» приняло решение провести конкурс снова. Но с определенными изменениями. Главное — сменится площадка. Финал пройдет в клубе «Икра», раньше «базой» был «Губернский». Неизменным останется и приезд приглашенной звезды. На этот раз в Костроме выступит Эльвира Т, а проведет конкурс ведущий RU TV Артем Иванов , участник группы «Инь Янь». Традиционно читатели портала K1NEWS.RU выбирают победительницу «Мисс интернет-симпатий». Онлайн-голосование через аккаунты в соцсетях уже началось, для этого мы создали специальную страницу. Голосовать за конкурсанток можно до 23:59 20 апреля. Победительница получит приз от редакции K1NEWS. Девушки уже приняли участие в фотосессиях и предстали в пяти образах. Вы уже можете оценить их.

Финал конкурса пройдет 21 апреля в «Икре». Как и всегда, это будет яркое шоу. Победительница костромского конкурса представит наш город на всероссийском этапе, он пройдет в Москве.