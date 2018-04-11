Google Maps вернул историческое имя «Екатеринбург Арене» 

Сервис Google Maps оперативно исправился и вернул новому стадиону Екатеринбурга прежнее имя. Но теперь вместо «Волгоград Арены» стадион стал Центральным, сообщает в среду, 11 апреля, «АиФ-Урал».
На Гугл-Картах исправили допущенную сегодня серьезную ошибку в названии нового екатеринбургского стадиона. Сервис перепутал наименование и назвал «Екатеринбург Арену» — «Волгоград Ареной», о чем тут же в новостях оперативно сообщили региональные средства массовой информации.
Несмотря на то, что серьезная «опечатка» была исправлена, Google Maps допустил другую фактическую ошибку, назвав «Екатеринбург Арену» — Центральным стадионом, хотя таковым он сейчас не является. Впрочем, для многих уральцев «Екатеринбург Арена» продолжает оставаться Центральным стадионом только после реконструкции к Чемпионату мира по футболу.
Напомним, что в воскресенье, 15 апреля, на новом Центральном стадионе состоится официальное его открытие и матч футбольного клуба «Урал» с московским «Спартаком». К слову, билеты на этот матч продаются по цене в два, а то и три раза дороже, чем на игру «Урала» с Рубином 1 апреля.