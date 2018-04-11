В Минспорте Московской области рассказали, как готовятся ко дню рождения Месси 

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, как будет проходить подготовка ко дню рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, которому 24 июня исполнится 31 год. Аргентинская команда во время чемпионата мира—2018 будет базироваться в Подмосковье.
«Вместе с городским округом Бронницы мы хотим организовать большое мероприятие на центральной площадке фестиваля футбола. Мы хотим перевести всё меню ресторанов на родные языки болельщиков, чтобы они почувствовали себя как дома», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Иван Изотов.