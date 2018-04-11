В Минспорте Московской области рассказали, как готовятся ко дню рождения Месси

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, как будет проходить подготовка ко дню рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси , которому 24 июня исполнится 31 год. Аргентинская команда во время чемпионата мира—2018 будет базироваться в Подмосковье.

«Вместе с городским округом Бронницы мы хотим организовать большое мероприятие на центральной площадке фестиваля футбола. Мы хотим перевести всё меню ресторанов на родные языки болельщиков, чтобы они почувствовали себя как дома», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Иван Изотов.