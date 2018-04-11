ФК «Крылья Советов» подыщут спонсоров

Самарские власти займутся поиском спонсоров для спортивных клубов региона. Напомним, сейчас их деятельность финансируется из областного бюджета. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

«Мы не можем отказаться от финансирования спортивных клубов за счет бюджета. Нам нельзя потерять команды. Сокращение бюджетных расходов нужно компенсировать за счет спонсоров. Планируем увеличить их долю на 15–20%. Через 5 лет большая часть финансирования клубов должна складываться из внебюджетных источников», — сообщил Дмитрий Азаров

Напомним, сейчас на балансе регионального бюджета находятся ХК «Лада», ФК «Крылья Советов», ВК «Нова», БК «Самара», футбольный клуб «Сызрань», волейбольная «Искра» и баскетбольный клуб «Политех — СамГТУ».

Ранее хоккейная команда «Лада» покинула состав участников КХЛ. Такое решение было принято советом директоров, который не включил клуб в список участников сезона 2018-2019 года. Между тем тольяттинские депутаты выступили за возвращение команлы в Континентальную хоккейную лигу. Парламентарии направили соответствующие обращения в министерство спорта Самарской области, министерство спорта Российской Федерации, а также к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко

Фото: пресс-служба ФК «Крылья Советов»