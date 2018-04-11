О чем расскажет апрельский номер журнала «Союзное государство»

Так, известный политолог Кирилл Коктыш анализирует на страницах журнала перспективы отношений России и США и отвечает на вопрос, который сегодня интересует очень многих: стоит ли рассчитывать на потепление?

Кирилл Коктыш утверждает: такой шанс есть, конфронтация между странами пойдет на спад уже этой осенью.

В канун Дня космонавтики журналисты «Союзного государства» попросили известных специалистов и ученых приподнять занавес над тем, какие грядут экспедиции к другим планетам и звездам. На чем такие полеты можно будет осуществить?

Очень откровенные интервью дали журналу известный актер, один из участников знаменитого «Квартета И» Александр Демидов и двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева

И, конечно, на страницах журнала много интересной информации под рубриками «Рецензия» и «Киноафиша».

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