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О чем расскажет апрельский номер журнала «Союзное государство»
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О чем расскажет апрельский номер журнала «Союзное государство» 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
Так, известный политолог Кирилл Коктыш анализирует на страницах журнала перспективы отношений России и США и отвечает на вопрос, который сегодня интересует очень многих: стоит ли рассчитывать на потепление?
Кирилл Коктыш утверждает: такой шанс есть, конфронтация между странами пойдет на спад уже этой осенью.
В канун Дня космонавтики журналисты «Союзного государства» попросили известных специалистов и ученых приподнять занавес над тем, какие грядут экспедиции к другим планетам и звездам. На чем такие полеты можно будет осуществить?
Очень откровенные интервью дали журналу известный актер, один из участников знаменитого «Квартета И» Александр Демидов и двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева.
И, конечно, на страницах журнала много интересной информации под рубриками «Рецензия» и «Киноафиша».
Где найти журнал
Часть тиража бесплатно распространяется в Москве, а часть получают краевые и областные библиотеки в России и Беларуси. Электронная версия.
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