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Министр спорта МО: визиты представителей сборных ЧМ-2018 проходят постоянно
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Министр спорта МО: визиты представителей сборных ЧМ-2018 проходят постоянно 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о подготовке тренировочных площадок к предстоящему чемпионату мира—2018.
«Инспекционные визиты представителей сборных у нас проходят постоянно. Уже совершено по два-три визита на каждую площадку. Инспекторы обращают внимание на готовность площадки, на каком темпе идёт работа — и предлагают свои идеи, чтобы мы их рассмотрели в рамках дополнительных требований. Так что нас постоянно посещают», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.
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