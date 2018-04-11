Министр спорта МО: визиты представителей сборных ЧМ-2018 проходят постоянно

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о подготовке тренировочных площадок к предстоящему чемпионату мира—2018.

«Инспекционные визиты представителей сборных у нас проходят постоянно. Уже совершено по два-три визита на каждую площадку. Инспекторы обращают внимание на готовность площадки, на каком темпе идёт работа — и предлагают свои идеи, чтобы мы их рассмотрели в рамках дополнительных требований. Так что нас постоянно посещают», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.