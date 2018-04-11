Ещё
Шесть открытых тренировок сборных разных стран пройдут в Подмосковье в рамках подготовки к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шесть открытых тренировок сборных разных стран пройдут в Подмосковье в рамках подготовки к ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Шесть открытых тренировок сборных разных стран мира, в том числе Аргентины и Португалии, пройдут в Московской области в рамках подготовки к матчам чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.
«Будет возможность посетить две открытые тренировки — и сборной Аргентины с Лионелем Месси, и сборной Португалии с Криштиану Роналду. Они будут разведены по времени. В целом же у нас на территории Московской области запланировано шесть открытых тренировок — не могу сказать, какие еще команды их будут проводить и в какие сроки, но две эти команды будут. Поэтому болельщики смогут прийти и поболеть. У нас будет также большое количество волонтеров, которые будут сопровождать все группы гостей сборных», — сказал Р. Терюшков.
Кроме того, власти Подмосковья организуют пригласительные на тренировки для воспитанников спортивных школ со всего региона, добавил Р. Терюшков. В то же время он отметил, что количество мест на спортивных площадках ограничено — от 500 до 18 тыс. на каждом конкретном стадионе, поэтому вход будет осуществляться по пригласительным, которые будут выдаваться болельщикам сборной Федерациями футбола стран-участниц.
«Плюс, наша Федерация футбола получит свои пригласительные, и дальше они уже будут распределять, сколько, кого и как. Этим будет максимально заниматься организационный комитет, и я думаю, что права всех клиентских групп будут учтены», — сказал он.
Министр также проинформировал, что сборная Португалии будет жить и тренироваться в Раменском районе; Аргентины — в Бронницах; России, Мексики и Перу — в Химках; Франции и Бельгии — в Истре, Ирана — в Одинцовском районе, Туниса — в Наро-Фоминске.
Агентство «Москва»: последние новости
В Госдуму внесен законопроект о предоставлении соцгарантий сотрудникам Росгвардии «Аэроэкспресс» задействует дополнительный персонал к прибытию болельщиков «Арсенала» на матч с ЦСКА Д.Медведев: Объем цифровой экономики составил 5% ВВП в 2017 г.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МОК разгорелся новый скандал13
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию7
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании185
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле3
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение