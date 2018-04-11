Шесть открытых тренировок сборных разных стран пройдут в Подмосковье в рамках подготовки к ЧМ-2018

Шесть открытых тренировок сборных разных стран мира, в том числе Аргентины и Португалии, пройдут в Московской области в рамках подготовки к матчам чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

«Будет возможность посетить две открытые тренировки — и сборной Аргентины с Лионелем Месси , и сборной Португалии с Криштиану Роналду . Они будут разведены по времени. В целом же у нас на территории Московской области запланировано шесть открытых тренировок — не могу сказать, какие еще команды их будут проводить и в какие сроки, но две эти команды будут. Поэтому болельщики смогут прийти и поболеть. У нас будет также большое количество волонтеров, которые будут сопровождать все группы гостей сборных», — сказал Р. Терюшков.

Кроме того, власти Подмосковья организуют пригласительные на тренировки для воспитанников спортивных школ со всего региона, добавил Р. Терюшков. В то же время он отметил, что количество мест на спортивных площадках ограничено — от 500 до 18 тыс. на каждом конкретном стадионе, поэтому вход будет осуществляться по пригласительным, которые будут выдаваться болельщикам сборной Федерациями футбола стран-участниц.

«Плюс, наша Федерация футбола получит свои пригласительные, и дальше они уже будут распределять, сколько, кого и как. Этим будет максимально заниматься организационный комитет, и я думаю, что права всех клиентских групп будут учтены», — сказал он.

Министр также проинформировал, что сборная Португалии будет жить и тренироваться в Раменском районе; Аргентины — в Бронницах; России, Мексики и Перу — в Химках; Франции и Бельгии — в Истре, Ирана — в Одинцовском районе, Туниса — в Наро-Фоминске.