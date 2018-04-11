Олимпийская чемпионка в пятиборьбе Шёнеборн объявила о завершении карьеры

Немецкая пятиборка Лена Шёнеборн объявила о завершении карьеры. 32-летняя спортсменка не объяснила причины своего решения.

«Я провела в этом замечательном виде спорта 17 лет, встретила замечательных людей, получила ценный опыт. Теперь настало время начать новую главу в жизни. Спасибо вам за то, что вы были со мной на этом жизненном этапе. Я по-прежнему буду оставаться в спорте, но теперь уже на трибунах», — написала Шёнеборн на своей странице в «Фейсбуке».

Шёнеборн является чемпионкой Олимпийских игр в Пекине. Также она выиграла семь золотых медалей на чемпионатах мира и шесть — на чемпионате Европы.