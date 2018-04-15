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Луис Адриано и Самедов в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»
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Луис Адриано и Самедов в запасе «Спартака» на матч с «Уралом» 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Екатеринбургский «Урал» и московский "Спартак" представили стартовые составы на матч 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».
Стартовый состав «Урала»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Эль-Кабир, Бикфалви, Ильин.
Запасные: Баклов, Данцев, Чернов, Бевеев, Бавин, Евсеев, Манучарян, Глушков, Егорычев, Портнягин.
Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Ханни, Зе Луиш.
Запасные: Максименко, Боккетти, Таски, Миронов, Самедов, Тимофеев, Бакаев, Пашалич, Луис Адриано, Педро Роша.
Матч пройдет 15 апреля на стадионе «Екатеринбург-Арена». Начало в 14:00 мск.
"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию поединка.
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