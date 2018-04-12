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Мельгарехо пропустит матч с «Уралом» из-за травмы
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Мельгарехо пропустит матч с «Уралом» из-за травмы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо не сыграет в матче 26-го тура чемпионата России против «Урала», сообщает официальный сайт красно-белых. Парагваец получил травму на тренировке в среду.
Обследование выявило у него повреждение мышц левого бедра. Руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов отмечает, что на восстановление Мельгарехо уйдет около двух недель.
В этом сезоне он провел 18 матчей в чемпионате России, забил два мяча и сделал 3 результативные передачи. Встреча с «Уралом» состоится в воскресенье в Екатеринбурге.
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